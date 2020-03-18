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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksigorta 4,23 4,50 -6,00 ...

18.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:36
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Aksigorta4,234,50-6,00
Eczacıbaşı Yatırım7,537,95-5,28
Eczacıbaşı İlaç3,133,30-5,15
Anadolu Hayat Emek.5,986,27-4,63
Klimasan Klima13,0313,65-4,54
Ford Otosan48,6250,85-4,39
Doğuş Otomotiv5,876,12-4,08
Tofaş Oto. Fab.17,6518,37-3,92
Mavi Giyim33,0834,20-3,27
Net Holding1,201,24-3,23
Pegasus30,6431,64-3,16
Şok Marketler6,566,75-2,81
Kerevitaş Gıda2,312,37-2,53
Coca Cola İçecek33,1434,00-2,53
Tat Gıda4,514,62-2,38
Çelebi54,0055,30-2,35
Bim Mağazalar44,6045,58-2,15
Gübre Fabrik.12,3012,57-2,15
Turkcell12,3012,56-2,07
Kordsa Teknik Tekstil9,189,37-2,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Ekonomi

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