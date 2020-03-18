Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksigorta 4,23 4,50 -6,00 ...
18.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:36
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksigorta
|4,23
|4,50
|-6,00
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,53
|7,95
|-5,28
|Eczacıbaşı İlaç
|3,13
|3,30
|-5,15
|Anadolu Hayat Emek.
|5,98
|6,27
|-4,63
|Klimasan Klima
|13,03
|13,65
|-4,54
|Ford Otosan
|48,62
|50,85
|-4,39
|Doğuş Otomotiv
|5,87
|6,12
|-4,08
|Tofaş Oto. Fab.
|17,65
|18,37
|-3,92
|Mavi Giyim
|33,08
|34,20
|-3,27
|Net Holding
|1,20
|1,24
|-3,23
|Pegasus
|30,64
|31,64
|-3,16
|Şok Marketler
|6,56
|6,75
|-2,81
|Kerevitaş Gıda
|2,31
|2,37
|-2,53
|Coca Cola İçecek
|33,14
|34,00
|-2,53
|Tat Gıda
|4,51
|4,62
|-2,38
|Çelebi
|54,00
|55,30
|-2,35
|Bim Mağazalar
|44,60
|45,58
|-2,15
|Gübre Fabrik.
|12,30
|12,57
|-2,15
|Turkcell
|12,30
|12,56
|-2,07
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,18
|9,37
|-2,03
Kaynak: AA
Etiketler : Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Ekonomi
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