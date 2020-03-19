Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 11,14 12,29 -9,36 Ford Otosan 42,50 46,50 -8,60 Pegasus 26,58 29,00 -8,34 Doğuş Otomotiv 5,23 5,63 -7,10 Mavi Giyim 31,60 34,00 -7,06 Çelebi 50,20 53,40 -5,99 Anadolu Hayat Emek. 5,53 5,84 -5,31 Aksigorta 4,25 4,43 -4,06 Kordsa Teknik Tekstil 8,58 8,90 -3,60 İndeks Bilgisayar 5,89 6,10 -3,44 Tofaş Oto. Fab. 16,90 17,50 -3,43 Brisa 6,32 6,54 -3,36 Torunlar GMYO 1,73 1,79 -3,35 İskenderun Demir Çelik 5,78 5,98 -3,34 Bursa Çimento 2,62 2,71 -3,32 Good-Year 2,81 2,90 -3,10 Arçelik 13,29 13,69 -2,92 TAV Havalimanları 15,33 15,77 -2,79 Net Holding 1,16 1,19 -2,52 Tüpraş 67,60 69,25 -2,38

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA