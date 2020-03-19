Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 11,14 12,29 -9,36 ...
19.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|11,14
|12,29
|-9,36
|Ford Otosan
|42,50
|46,50
|-8,60
|Pegasus
|26,58
|29,00
|-8,34
|Doğuş Otomotiv
|5,23
|5,63
|-7,10
|Mavi Giyim
|31,60
|34,00
|-7,06
|Çelebi
|50,20
|53,40
|-5,99
|Anadolu Hayat Emek.
|5,53
|5,84
|-5,31
|Aksigorta
|4,25
|4,43
|-4,06
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,58
|8,90
|-3,60
|İndeks Bilgisayar
|5,89
|6,10
|-3,44
|Tofaş Oto. Fab.
|16,90
|17,50
|-3,43
|Brisa
|6,32
|6,54
|-3,36
|Torunlar GMYO
|1,73
|1,79
|-3,35
|İskenderun Demir Çelik
|5,78
|5,98
|-3,34
|Bursa Çimento
|2,62
|2,71
|-3,32
|Good-Year
|2,81
|2,90
|-3,10
|Arçelik
|13,29
|13,69
|-2,92
|TAV Havalimanları
|15,33
|15,77
|-2,79
|Net Holding
|1,16
|1,19
|-2,52
|Tüpraş
|67,60
|69,25
|-2,38
Kaynak: AA
Etiketler : KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi