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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 11,14 12,29 -9,36 ...

19.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:20
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Klimasan Klima11,1412,29-9,36
Ford Otosan42,5046,50-8,60
Pegasus26,5829,00-8,34
Doğuş Otomotiv5,235,63-7,10
Mavi Giyim31,6034,00-7,06
Çelebi50,2053,40-5,99
Anadolu Hayat Emek.5,535,84-5,31
Aksigorta4,254,43-4,06
Kordsa Teknik Tekstil8,588,90-3,60
İndeks Bilgisayar5,896,10-3,44
Tofaş Oto. Fab.16,9017,50-3,43
Brisa6,326,54-3,36
Torunlar GMYO1,731,79-3,35
İskenderun Demir Çelik5,785,98-3,34
Bursa Çimento2,622,71-3,32
Good-Year2,812,90-3,10
Arçelik13,2913,69-2,92
TAV Havalimanları15,3315,77-2,79
Net Holding1,161,19-2,52
Tüpraş67,6069,25-2,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi

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