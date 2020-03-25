Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 9,38 9,85 -4,77 Ülker Bisküvi 19,19 20,06 -4,34 Doğan Holding 1,57 1,64 -4,27 Otokar 105,50 109,80 -3,92 İş Finansal Kiralama 2,85 2,96 -3,72 Aksigorta 4,19 4,34 -3,46 Torunlar GMYO 1,72 1,78 -3,37 Bim Mağazalar 51,50 53,25 -3,29 İndeks Bilgisayar 6,79 7,02 -3,28 İş GMYO 1,21 1,25 -3,20 Türk Traktör 38,08 39,30 -3,10 Migros Ticaret 23,00 23,72 -3,04 Yataş 5,36 5,52 -2,90 Bursa Çimento 2,70 2,78 -2,88 Petkim 3,06 3,15 -2,86 Adana Çimento (A) 6,71 6,90 -2,75 Aksa 6,18 6,34 -2,52 Ereğli Demir Çelik 7,81 8,01 -2,50 Akbank 5,59 5,73 -2,44 Halkbank 4,85 4,97 -2,41

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA