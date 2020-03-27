Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik. 14,35 15,31 -6,27 MLP Sağlık 14,48 15,30 -5,36 Karel Elektronik 13,27 13,98 -5,08 Aksa Enerji 3,38 3,54 -4,52 Hektaş 9,69 10,12 -4,25 Logo Yazılım 61,15 63,75 -4,08 İş Fin.Kir. 2,81 2,92 -3,77 Net Holding 1,33 1,38 -3,62 Tat Gıda 5,78 5,99 -3,51 Yataş 5,23 5,42 -3,51 Çimsa 6,30 6,52 -3,37 Alarko GMYO 10,37 10,72 -3,26 Enerjisa Enerji 6,62 6,84 -3,22 Aksigorta 4,26 4,40 -3,18 İş GMYO 1,24 1,28 -3,13 Karsan Otomotiv 1,27 1,31 -3,05 Koza Altın 63,95 65,95 -3,03 Kerevitaş Gıda 2,93 3,02 -2,98 Alkim Kimya 47,54 49,00 -2,98 Turkcell 13,13 13,53 -2,96

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA