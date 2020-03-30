Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 31,42 34,54 -9,03 Çelebi 54,70 59,95 -8,76 MLP Sağlık 12,84 13,77 -6,75 Klimasan Klima 11,65 12,37 -5,82 Eczacıbaşı Yatırım 10,66 11,30 -5,66 Mavi Giyim 34,76 36,64 -5,13 Deva Holding 10,65 11,17 -4,66 Doğuş Otomotiv 6,65 6,90 -3,62 TAV Havalimanları 15,97 16,47 -3,04 Ford Otosan 47,32 48,70 -2,83 Brisa 7,04 7,24 -2,76 Türk Hava Yolları 8,64 8,86 -2,48 Coca Cola İçecek 33,92 34,74 -2,36 Koza Altın 60,45 61,90 -2,34 İndeks Bilgisayar 7,22 7,38 -2,17 Bursa Çimento 2,86 2,92 -2,05 Tüpraş 74,50 76,00 -1,97 Tofaş Oto. Fabrikaları 16,18 16,50 -1,94 Anadolu Hayat Emeklilik 5,11 5,21 -1,92 İskenderun Demir Çelik 6,17 6,29 -1,91

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA