Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 7,10 7,47 -4,95 Tat Gıda 6,06 6,34 -4,42 Eczacıbaşı İlaç 4,58 4,77 -3,98 Deva Holding 10,04 10,43 -3,74 Mavi Giyim 32,34 33,58 -3,69 Eczacıbaşı Yatırım 9,76 10,13 -3,65 Karel Elektronik 12,83 13,30 -3,53 Kerevitaş Gıda 3,27 3,38 -3,25 Klimasan Klima 12,40 12,80 -3,13 İpek Doğal Enerji 7,77 8,01 -3,00 Türk Telekom 6,50 6,70 -2,99 Gübre Fabrik. 14,24 14,63 -2,67 Doğuş Otomotiv 6,71 6,89 -2,61 Koza Altın 59,80 61,35 -2,53 Sasa Polyester 8,55 8,77 -2,51 ASELSAN 23,04 23,60 -2,37 Akbank 5,48 5,60 -2,14 İş Bankası (C) 4,62 4,72 -2,12 Hektaş 9,82 10,03 -2,09 Arçelik 13,26 13,54 -2,07

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA