Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 7,10 7,47...
01.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:36
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|7,10
|7,47
|-4,95
|Tat Gıda
|6,06
|6,34
|-4,42
|Eczacıbaşı İlaç
|4,58
|4,77
|-3,98
|Deva Holding
|10,04
|10,43
|-3,74
|Mavi Giyim
|32,34
|33,58
|-3,69
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,76
|10,13
|-3,65
|Karel Elektronik
|12,83
|13,30
|-3,53
|Kerevitaş Gıda
|3,27
|3,38
|-3,25
|Klimasan Klima
|12,40
|12,80
|-3,13
|İpek Doğal Enerji
|7,77
|8,01
|-3,00
|Türk Telekom
|6,50
|6,70
|-2,99
|Gübre Fabrik.
|14,24
|14,63
|-2,67
|Doğuş Otomotiv
|6,71
|6,89
|-2,61
|Koza Altın
|59,80
|61,35
|-2,53
|Sasa Polyester
|8,55
|8,77
|-2,51
|ASELSAN
|23,04
|23,60
|-2,37
|Akbank
|5,48
|5,60
|-2,14
|İş Bankası (C)
|4,62
|4,72
|-2,12
|Hektaş
|9,82
|10,03
|-2,09
|Arçelik
|13,26
|13,54
|-2,07
Kaynak: AA
Etiketler: Eczacıbaşı Topluluğu, Selçuk Ecza Deposu, Borsa İstanbul, Tat Gıda, Ekonomi