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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Reysaş GMYO 6,25 6,60 -5,30 ...

02.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:26
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Reysaş GMYO6,256,60-5,30
Pegasus34,2035,86-4,63
İş Finansal Kiralama2,893,02-4,30
Aksigorta4,494,67-3,85
Kerevitaş Gıda3,053,16-3,48
Tat Gıda5,876,06-3,14
Doğuş Otomotiv6,486,67-2,85
Net Holding1,391,43-2,80
Gözde Girişim2,862,93-2,39
Kartonsan324,90332,00-2,14
Özak GMYO2,302,35-2,13
Sasa Polyester7,747,90-2,03
Çelebi56,8557,95-1,90
Güneş Sigorta2,102,14-1,87
Klimasan Klima12,0012,22-1,80
Bim Mağazalar50,5051,30-1,56
Bursa Çimento3,173,22-1,55
Kardemir (D)1,992,02-1,49
İş GMYO1,351,37-1,46
Coca Cola İçecek34,9435,40-1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Kerevitaş, Pegasus, Ekonomi
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