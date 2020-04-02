Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Reysaş GMYO 6,25 6,60 -5,30 Pegasus 34,20 35,86 -4,63 İş Finansal Kiralama 2,89 3,02 -4,30 Aksigorta 4,49 4,67 -3,85 Kerevitaş Gıda 3,05 3,16 -3,48 Tat Gıda 5,87 6,06 -3,14 Doğuş Otomotiv 6,48 6,67 -2,85 Net Holding 1,39 1,43 -2,80 Gözde Girişim 2,86 2,93 -2,39 Kartonsan 324,90 332,00 -2,14 Özak GMYO 2,30 2,35 -2,13 Sasa Polyester 7,74 7,90 -2,03 Çelebi 56,85 57,95 -1,90 Güneş Sigorta 2,10 2,14 -1,87 Klimasan Klima 12,00 12,22 -1,80 Bim Mağazalar 50,50 51,30 -1,56 Bursa Çimento 3,17 3,22 -1,55 Kardemir (D) 1,99 2,02 -1,49 İş GMYO 1,35 1,37 -1,46 Coca Cola İçecek 34,94 35,40 -1,30

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA