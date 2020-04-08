Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,39 1,42 -2,11 ...

08.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:34
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik1,391,42-2,11
Karel Elektronik12,9913,25-1,96
Çemtaş6,066,18-1,94
Selçuk Ecza Deposu7,017,13-1,68
Coca Cola İçecek35,6036,20-1,66
Ereğli Demir Çelik7,587,70-1,56
Alarko GMYO13,3213,53-1,55
Anadolu Cam3,183,23-1,55
Eczacıbaşı İlaç4,294,35-1,38
Güneş Sigorta2,152,18-1,38
Gözde Girişim3,003,04-1,32
Deva Holding9,9010,01-1,10
Klimasan Klima13,6013,75-1,09
Kardemir (D)2,022,04-0,98
Gübre Fabrikaları14,1414,28-0,98
MLP Sağlık13,1713,30-0,98
Kerevitaş Gıda3,233,26-0,92
Şok Marketler9,159,23-0,87
Emlak Konut GMYO1,181,19-0,84
Halk GMYO1,211,22-0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Tükiye’nin 70 yıllık hayali Akkuyu NGS hızla yükseliyor Ekonomi
Tükiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu NGS hızla yükseliyor
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı Ekonomi
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek Ekonomi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi Ekonomi
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Ekonomi
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:29: Mart ayında ekonomide en çok neler konuşuldu - Ekonomi 15:27: İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim - Haberler 15:27: Trump: Euro dolar karşısında yalnızca çerez sayılır - Ekonomi 15:25: BUSMEK maske üretimine başladı - Ekonomi 15:20: OYKA Kağıt Ambalaj'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon TL'lik destek - Ekonomi 15:09: Erdoğan: Hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir - Ekonomi 13:19: Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor - Ekonomi 12:21: Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı - Ekonomi 12:19: Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek - Ekonomi 12:17: Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi - Ekonomi 12:12: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı - Ekonomi 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber