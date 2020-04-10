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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Reysaş GMYO 6,66 6,80 -2,06 ...

10.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:34
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Reysaş GMYO6,666,80-2,06
Tüpraş93,0094,90-2,00
Klimasan Klima14,9415,23-1,90
Bursa Çimento3,483,54-1,69
Odaş Elektrik1,431,45-1,38
Ege Endüstri563,50571,30-1,37
Logo Yazılım66,3067,15-1,27
Aksa Enerji3,503,54-1,13
Türk Telekom7,057,12-0,98
Hektaş10,3810,46-0,76
Aygaz9,879,94-0,70
ASELSAN25,0225,18-0,64
Brisa7,457,49-0,53
Akçansa7,517,54-0,40
İpek Doğal Enerji9,779,80-0,31
Netaş Telekomünikasyon11,3411,37-0,26
Koç Holding15,2115,25-0,26
Mavi Giyim39,4039,50-0,25
Alarko Holding4,444,45-0,22
Halkbank5,245,25-0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Tüpraş, Ekonomi
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