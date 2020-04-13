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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tüpraş 91,55 92,90 -1,45 ...

13.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:30
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tüpraş91,5592,90-1,45
Ford Otosan56,1056,90-1,41
Vestel10,8711,00-1,18
Aksa6,106,16-0,97
Yapı ve Kredi Bankası2,042,06-0,97
Borusan Mannesmann9,049,11-0,77
İş GMYO1,441,45-0,69
Brisa7,407,45-0,67
Akbank6,086,12-0,65
İş Bankası (C)5,065,09-0,59
Tofaş Oto. Fabrikaları18,7018,80-0,53
Otokar117,70118,30-0,51
Enerjisa Enerji6,296,32-0,47
Turkcell13,0013,06-0,46
Aygaz9,739,77-0,41
Halkbank5,285,30-0,38
Anadolu Efes18,5318,60-0,38
Garanti Bankası8,608,63-0,35
Sabancı Holding7,657,67-0,26
ASELSAN25,0425,10-0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ford Otosan, Vestel, Tüpraş, Ekonomi
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