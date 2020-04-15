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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 89,55 95,70 -6,43 ...

15.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:36
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi89,5595,70-6,43
Reysaş GMYO6,066,46-6,19
Net Holding1,691,79-5,59
Klimasan Klima14,9015,77-5,52
Mavi Giyim38,1040,30-5,46
Gözde Girişim3,834,04-5,20
Özak GMYO2,342,46-4,88
Gübre Fabrikaları14,2214,94-4,82
Torunlar GMYO2,182,29-4,80
Global Yat. Holding2,923,06-4,58
Doğuş Otomotiv7,567,92-4,55
Yataş5,906,18-4,53
Karel Elektronik13,6314,27-4,48
İş Finansal Kiralama3,043,18-4,40
Çemtaş6,166,44-4,35
Borusan Mannesmann8,548,91-4,15
İş GMYO1,401,46-4,11
Zorlu Enerji1,171,22-4,10
Logo Yazılım64,3067,00-4,03
Aksa Enerji3,383,52-3,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Net Holding, Çelebi, Ekonomi
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