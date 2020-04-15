Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 89,55 95,70 -6,43 ...
15.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:36
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|89,55
|95,70
|-6,43
|Reysaş GMYO
|6,06
|6,46
|-6,19
|Net Holding
|1,69
|1,79
|-5,59
|Klimasan Klima
|14,90
|15,77
|-5,52
|Mavi Giyim
|38,10
|40,30
|-5,46
|Gözde Girişim
|3,83
|4,04
|-5,20
|Özak GMYO
|2,34
|2,46
|-4,88
|Gübre Fabrikaları
|14,22
|14,94
|-4,82
|Torunlar GMYO
|2,18
|2,29
|-4,80
|Global Yat. Holding
|2,92
|3,06
|-4,58
|Doğuş Otomotiv
|7,56
|7,92
|-4,55
|Yataş
|5,90
|6,18
|-4,53
|Karel Elektronik
|13,63
|14,27
|-4,48
|İş Finansal Kiralama
|3,04
|3,18
|-4,40
|Çemtaş
|6,16
|6,44
|-4,35
|Borusan Mannesmann
|8,54
|8,91
|-4,15
|İş GMYO
|1,40
|1,46
|-4,11
|Zorlu Enerji
|1,17
|1,22
|-4,10
|Logo Yazılım
|64,30
|67,00
|-4,03
|Aksa Enerji
|3,38
|3,52
|-3,98
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Net Holding, Çelebi, Ekonomi