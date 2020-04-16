Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 78,55 86,15 -8,82 ...
16.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:38
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|78,55
|86,15
|-8,82
|Pegasus
|51,10
|55,45
|-7,84
|TAV Havalimanları
|19,25
|20,12
|-4,32
|Aksa Enerji
|3,21
|3,32
|-3,31
|Türk Traktör
|49,06
|50,00
|-1,88
|Good-Year
|3,90
|3,97
|-1,76
|Emlak Konut GMYO
|1,17
|1,19
|-1,68
|Global Yatırım Holding
|2,83
|2,87
|-1,39
|Anadolu Hayat Emeklilik
|5,67
|5,75
|-1,39
|Tüpraş
|85,60
|86,80
|-1,38
|Bizim Mağazaları
|11,80
|11,93
|-1,09
|Akçansa
|7,03
|7,10
|-0,99
|Şok Marketler
|9,71
|9,80
|-0,92
|Arçelik
|15,16
|15,30
|-0,92
|Bursa Çimento
|3,28
|3,31
|-0,91
|Kerevitaş Gıda
|3,64
|3,67
|-0,82
|Aksigorta
|4,99
|5,03
|-0,80
|Mavi Giyim
|37,12
|37,40
|-0,75
|Turkcell
|13,02
|13,10
|-0,61
|Koç Holding
|14,94
|15,03
|-0,60
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Good Year, Pegasus, Çelebi, Ekonomi