Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,31
|0,29
|6,90
|İhlas Gayrimenkul
|1,32
|1,24
|6,45
|Odaş Elektrik
|2,66
|2,55
|4,31
|Göltaş Çimento
|38,72
|37,30
|3,81
|İş Fin.Kir.
|3,00
|2,91
|3,09
|Kardemir (D)
|2,83
|2,76
|2,54
|Metro Holding
|0,83
|0,81
|2,47
|İpek Doğal Enerji
|5,07
|4,95
|2,42
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,90
|0,88
|2,27
|Bim Mağazalar
|81,65
|80,00
|2,06
|Koza Madencilik
|6,53
|6,40
|2,03
|Koza Altın
|50,60
|49,68
|1,85
|Mavi Giyim
|34,94
|34,40
|1,57
|MLP Sağlık
|11,80
|11,63
|1,46
|GSD Holding
|0,76
|0,75
|1,33
|Coca Cola İçecek
|27,52
|27,20
|1,18
|Ülker Bisküvi
|14,77
|14,60
|1,16
|Tat Gıda
|3,79
|3,75
|1,07
|Ford Otosan
|53,70
|53,15
|1,03
|Eczacıbaşı İlaç
|2,98
|2,95
|1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
15 Kasım 2018 Perşembe 13:23