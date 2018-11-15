Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,31 0,29 6,90 İhlas Gayrimenkul 1,32 1,24 6,45 Odaş Elektrik 2,66 2,55 4,31 Göltaş Çimento 38,72 37,30 3,81 İş Fin.Kir. 3,00 2,91 3,09 Kardemir (D) 2,83 2,76 2,54 Metro Holding 0,83 0,81 2,47 İpek Doğal Enerji 5,07 4,95 2,42 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,90 0,88 2,27 Bim Mağazalar 81,65 80,00 2,06 Koza Madencilik 6,53 6,40 2,03 Koza Altın 50,60 49,68 1,85 Mavi Giyim 34,94 34,40 1,57 MLP Sağlık 11,80 11,63 1,46 GSD Holding 0,76 0,75 1,33 Coca Cola İçecek 27,52 27,20 1,18 Ülker Bisküvi 14,77 14,60 1,16 Tat Gıda 3,79 3,75 1,07 Ford Otosan 53,70 53,15 1,03 Eczacıbaşı İlaç 2,98 2,95 1,02

15 Kasım 2018 Perşembe 13:23



15 Kasım 2018 Perşembe 13:23

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)