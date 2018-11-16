Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Hürriyet Gzt.
|0,90
|0,86
|4,65
| İhlas Gayrimenkul
|1,30
|1,25
|4,00
|Gersan Elektrik
|3,29
|3,18
|3,46
|Şok Marketler
|10,17
|9,83
|3,46
|İhlas Holding
|0,31
|0,30
|3,33
|Odaş Elektrik
|2,79
|2,70
|3,33
|Gentaş
|2,17
|2,12
|2,36
|TAV Havalimanları
|23,96
|23,52
|1,87
| Doğuş Otomotiv
|4,43
|4,35
|1,84
| Migros Ticaret
|14,79
|14,53
|1,79
| Tekfen Holding
|22,62
|22,24
|1,71
| Galatasaray Sportif
|1,24
|1,22
|1,64
|Garanti Bankası
|7,94
|7,82
|1,53
|Otokar
|79,50
|78,30
|1,53
|İttifak Holding
|4,00
|3,94
|1,52
| Netaş Telekom.
|7,00
|6,90
|1,45
|GSD Holding
|0,76
|0,75
|1,33
|Pegasus
|23,42
|23,12
|1,30
|Bera Holding
|1,62
|1,60
|1,25
|Metro Holding
|0,83
|0,82
|1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Hürriyet,Borsa İstanbul