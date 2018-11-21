Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|5,89
|5,31
|10,92
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,32
|0,30
|6,67
|İş Fin.Kir.
|3,39
|3,22
|5,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,03
|0,98
|5,10
|Zorlu Enerji
|1,29
|1,23
|4,88
|Park Elek.Madencilik
|2,64
|2,52
|4,76
|Türk Hava Yolları
|16,38
|15,85
|3,34
|Koza Madencilik
|7,46
|7,22
|3,32
|Koza Altın
|53,90
|52,25
|3,16
|Bera Holding
|1,71
|1,66
|3,01
|Sasa Polyester
|8,73
|8,56
|1,99
|Tofaş Oto. Fab.
|16,61
|16,30
|1,90
|MLP Sağlık
|11,45
|11,24
|1,87
|ICBC Turkey Bank
|9,27
|9,10
|1,87
|Ereğli Demir Çelik
|8,38
|8,23
|1,82
|Alarko GMYO
|49,26
|48,40
|1,78
|Pegasus
|23,00
|22,60
|1,77
|Arçelik
|15,36
|15,11
|1,65
|Türk Traktör
|34,22
|33,68
|1,60
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|1,25
|1,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:46