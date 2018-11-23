Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Koza Madencilik
|7,38
|6,94
|6,34
|İpek Doğal Enerji
|6,09
|5,76
|5,73
|Kartonsan
|340,30
|323,30
|5,26
| Eczacıbaşı Yatırım
|7,30
|6,94
|5,19
|İttifak Holding
|3,82
|3,68
|3,80
| Hürriyet Gzt.
|0,93
|0,90
|3,33
|Pegasus
|23,32
|22,58
|3,28
| Alarko Holding
|2,03
|1,97
|3,05
| Migros Ticaret
|15,03
|14,62
|2,80
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,36
|2,78
| İhlas Gayrimenkul
|1,28
|1,25
|2,40
|Koza Altın
|52,20
|51,00
|2,35
|İş GMYO
|0,91
|0,89
|2,25
| ICBC Turkey Bank
|9,27
|9,10
|1,87
|Vestel
|6,29
|6,18
|1,78
|Eczacıbaşı İlaç
|2,95
|2,90
|1,72
|Anel Elektrik
|1,84
|1,81
|1,66
| Ford Otosan
|52,75
|51,90
|1,64
|Şok Marketler
|10,55
|10,39
|1,54
|Net Holding
|2,08
|2,05
|1,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Koza,Borsa İstanbul