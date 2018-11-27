Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Afyon Çimento
|5,10
|4,63
|10,15
|Gözde Girişim
|2,97
|2,80
|6,07
|İş Fin.Kir.
|3,38
|3,20
|5,62
|Bera Holding
|1,73
|1,65
|4,85
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,30
|1,25
|4,00
|Netaş Telekom.
|7,38
|7,10
|3,94
|İş GMYO
|0,95
|0,92
|3,26
|Global Yat. Holding
|2,65
|2,57
|3,11
|Anadolu Efes
|21,00
|20,38
|3,04
|Gentaş
|2,07
|2,01
|2,99
|Çemtaş
|6,62
|6,44
|2,80
|Türk Traktör
|36,60
|35,68
|2,58
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,06
|9,82
|2,44
|Alarko Holding
|2,14
|2,09
|2,39
|Odaş Elektrik
|2,59
|2,53
|2,37
|Ege Endüstri
|370,90
|362,80
|2,23
|Göltaş Çimento
|36,62
|35,86
|2,12
|Gübre Fabrik.
|2,90
|2,84
|2,11
|MLP Sağlık
|12,35
|12,10
|2,07
|Şok Marketler
|10,37
|10,17
|1,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Afyon Çimento,Borsa İstanbul