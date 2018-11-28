Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Hürriyet Gzt.
|1,03
|0,98
|5,10
| Ford Otosan
|54,75
|52,65
|3,99
|Mavi Giyim
|36,88
|35,48
|3,95
|Zorlu Enerji
|1,35
|1,30
|3,85
| Koza Altın
|52,95
|51,00
|3,82
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,76
|1,70
|3,53
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,23
|3,12
|3,53
| Galatasaray Sportif
|1,28
|1,24
|3,23
| İhlas Gayrimenkul
|1,30
|1,26
|3,17
|Yataş
|3,94
|3,82
|3,14
|Koç Holding
|14,51
|14,07
|3,13
|MLP Sağlık
|12,68
|12,34
|2,76
|T.S.K.B.
|0,80
|0,78
|2,56
|Gözde Girişim
|2,97
|2,90
|2,41
|Pegasus
|25,30
|24,72
|2,35
|Koza Madencilik
|7,67
|7,50
|2,27
| Ege Endüstri
|377,10
|369,50
|2,06
|İpek Doğal Enerji
|6,05
|5,94
|1,85
|Anel Elektrik
|1,83
|1,80
|1,67
|Sabancı Holding
|8,05
|7,92
|1,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:22