29 Kasım 2018, 13:38
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Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,881,748,05
İhlas Holding0,330,316,45
Borusan Mannesmann8,327,994,13
Vakıflar Bankası4,003,853,90
Yataş4,093,953,54
Anadolu Efes21,5420,883,16
Migros Ticaret15,9115,452,98
Hektaş9,449,172,94
Garanti Bankası8,177,942,90
İttifak Holding3,973,862,85
Sabancı Holding8,197,972,76
Metro Holding0,760,742,70
Koç Holding15,1814,792,64
İş Fin.Kir.3,753,662,46
Kartonsan364,00355,502,39
Türk Telekom3,953,862,33
Deva Holding3,613,532,27
Gersan Elektrik3,393,322,11
Kardemir (D)2,552,502,00
Halkbank7,247,111,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borusan Mannesmann,İhlas Holding,Borsa İstanbul
29 Kasım 2018 Perşembe 13:38