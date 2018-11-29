Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,88
|1,74
|8,05
|İhlas Holding
|0,33
|0,31
|6,45
|Borusan Mannesmann
|8,32
|7,99
|4,13
|Vakıflar Bankası
|4,00
|3,85
|3,90
|Yataş
|4,09
|3,95
|3,54
|Anadolu Efes
|21,54
|20,88
|3,16
|Migros Ticaret
|15,91
|15,45
|2,98
|Hektaş
|9,44
|9,17
|2,94
|Garanti Bankası
|8,17
|7,94
|2,90
|İttifak Holding
|3,97
|3,86
|2,85
|Sabancı Holding
|8,19
|7,97
|2,76
|Metro Holding
|0,76
|0,74
|2,70
|Koç Holding
|15,18
|14,79
|2,64
|İş Fin.Kir.
|3,75
|3,66
|2,46
|Kartonsan
|364,00
|355,50
|2,39
|Türk Telekom
|3,95
|3,86
|2,33
|Deva Holding
|3,61
|3,53
|2,27
|Gersan Elektrik
|3,39
|3,32
|2,11
|Kardemir (D)
|2,55
|2,50
|2,00
|Halkbank
|7,24
|7,11
|1,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borusan Mannesmann,İhlas Holding,Borsa İstanbul
29 Kasım 2018 Perşembe 13:38