Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,88 1,74 8,05 İhlas Holding 0,33 0,31 6,45 Borusan Mannesmann 8,32 7,99 4,13 Vakıflar Bankası 4,00 3,85 3,90 Yataş 4,09 3,95 3,54 Anadolu Efes 21,54 20,88 3,16 Migros Ticaret 15,91 15,45 2,98 Hektaş 9,44 9,17 2,94 Garanti Bankası 8,17 7,94 2,90 İttifak Holding 3,97 3,86 2,85 Sabancı Holding 8,19 7,97 2,76 Metro Holding 0,76 0,74 2,70 Koç Holding 15,18 14,79 2,64 İş Fin.Kir. 3,75 3,66 2,46 Kartonsan 364,00 355,50 2,39 Türk Telekom 3,95 3,86 2,33 Deva Holding 3,61 3,53 2,27 Gersan Elektrik 3,39 3,32 2,11 Kardemir (D) 2,55 2,50 2,00 Halkbank 7,24 7,11 1,83

29 Kasım 2018 Perşembe 13:38



29 Kasım 2018 Perşembe 13:38

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)