Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ereğli Demir Çelik
|8,22
|7,59
|8,30
|İskenderun Demir Çelik
|6,40
|6,06
|5,61
|Kardemir (D)
|2,67
|2,53
|5,53
|İş Fin.Kir.
|4,61
|4,40
|4,77
|Coca Cola İçecek
|30,40
|29,22
|4,04
|Türk Traktör
|37,18
|35,88
|3,62
|Alarko Holding
|2,21
|2,14
|3,27
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,34
|2,94
|Çemtaş
|7,11
|6,92
|2,75
|Park Elek.Madencilik
|2,63
|2,56
|2,73
|Albaraka Türk
|1,29
|1,26
|2,38
|İttifak Holding
|4,37
|4,28
|2,10
|Kartonsan
|369,70
|362,10
|2,10
|İş GMYO
|1,02
|1,00
|2,00
|T. Halk Bankası
|7,34
|7,21
|1,80
|Göltaş Çimento
|37,14
|36,50
|1,75
|Vakıflar Bankası
|4,08
|4,01
|1,75
|Netaş Telekom.
|7,59
|7,46
|1,74
|Deva Holding
|3,56
|3,50
|1,71
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,20
|1,18
|1,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Demir Çelik,Borsa İstanbul
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:21