Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,38
|5,26
|GSD Holding
|0,81
|0,78
|3,85
|T.S.K.B.
|0,79
|0,77
|2,60
|Yataş
|4,47
|4,36
|2,52
|Anadolu Efes
|21,74
|21,30
|2,07
| Hürriyet Gzt.
|0,99
|0,97
|2,06
|Şok Marketler
|10,85
|10,65
|1,88
|TAV Havalimanları
|23,28
|22,86
|1,84
|İş Fin.Kir.
|5,11
|5,02
|1,79
|Ülker Bisküvi
|16,01
|15,75
|1,65
|Zorlu Enerji
|1,29
|1,27
|1,57
|Gentaş
|2,02
|1,99
|1,51
|Gersan Elektrik
|3,40
|3,35
|1,49
|Ereğli Demir Çelik
|8,00
|7,89
|1,39
|Gübre Fabrik.
|3,01
|2,97
|1,35
| Migros Ticaret
|15,30
|15,10
|1,32
| Borusan Mannesmann
|7,96
|7,86
|1,27
|Türk Hava Yolları
|16,16
|15,96
|1,25
| Tekfen Holding
|20,36
|20,12
|1,19
| Koza Altın
|53,60
|53,00
|1,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:24