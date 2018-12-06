Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Tekfen Holding
|20,96
|20,32
|3,15
| Hürriyet Gzt.
|1,00
|0,97
|3,09
|Bera Holding
|2,07
|2,01
|2,99
|Gentaş
|2,07
|2,02
|2,48
|İş Fin.Kir.
|4,90
|4,80
|2,08
|GSD Holding
|0,81
|0,80
|1,25
| ICBC Turkey Bank
|10,57
|10,46
|1,05
|Şekerbank
|1,18
|1,17
|0,85
| Polisan Holding
|6,43
|6,39
|0,63
|Şişe Cam
|5,28
|5,25
|0,57
|Soda Sanayii
|7,17
|7,13
|0,56
| Koza Madencilik
|7,98
|7,94
|0,50
| Bim Mağazalar
|84,30
|83,90
|0,48
|Mavi Giyim
|37,96
|37,80
|0,42
|Koza Altın
|54,40
|54,20
|0,37
|Gersan Elektrik
|3,39
|3,38
|0,30
| Enka İnşaat
|4,48
|4,47
|0,22
| Afyon Çimento
|4,88
|4,87
|0,21
|Enerjisa Enerji
|5,11
|5,10
|0,20
|İpek Doğal Enerji
|6,03
|6,02
|0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Koza,Borsa İstanbul
06 Aralık 2018 Perşembe 13:31