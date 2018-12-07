Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş GMYO
|1,08
|1,03
|4,85
|Türk Traktör
|36,94
|35,50
|4,06
|T. Halk Bankası
|7,32
|7,04
|3,98
| Koza Madencilik
|7,88
|7,64
|3,14
|Anel Elektrik
|1,67
|1,62
|3,09
|Park Elek.Madencilik
|2,59
|2,52
|2,78
| Kordsa Teknik Tekstil
|9,89
|9,65
|2,49
|GSD Holding
|0,83
|0,81
|2,47
|Vakıflar Bankası
|3,88
|3,79
|2,37
| Alarko Holding
|2,18
|2,13
|2,35
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,06
|3,00
|2,00
|Özak GMYO
|2,15
|2,11
|1,90
|Şok Marketler
|11,37
|11,17
|1,79
|MLP Sağlık
|12,36
|12,15
|1,73
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,23
|1,21
|1,65
| Migros Ticaret
|15,36
|15,12
|1,59
| Enka İnşaat
|4,56
|4,49
|1,56
|Akbank
|6,75
|6,65
|1,50
| Fenerbahçe Futbol
|6,54
|6,45
|1,40
|Turkcell
|12,42
|12,25
|1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
07 Aralık 2018 Cuma 13:33