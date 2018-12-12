Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,34
|1,26
|6,35
|Çemaş Döküm
|1,18
|1,13
|4,42
|Turkcell
|12,59
|12,13
|3,79
|Ege Endüstri
|375,00
|362,00
|3,59
|Şişe Cam
|5,37
|5,19
|3,47
|Hektaş
|9,48
|9,28
|2,16
|TAV Havalimanları
|21,64
|21,20
|2,08
|Vakıflar Bankası
|4,02
|3,94
|2,03
|Gentaş
|2,03
|1,99
|2,01
|Ereğli Demir Çelik
|7,55
|7,41
|1,89
|Anadolu Efes
|20,70
|20,32
|1,87
|Koza Madencilik
|7,77
|7,64
|1,70
|Vestel
|6,11
|6,01
|1,66
|İhlas Gayrimenkul
|1,37
|1,35
|1,48
|Good-Year
|3,57
|3,52
|1,42
|Global Yat. Holding
|2,95
|2,91
|1,37
|İpek Doğal Enerji
|5,91
|5,83
|1,37
|Ülker Bisküvi
|15,88
|15,68
|1,28
|Tekfen Holding
|20,66
|20,40
|1,27
|Türk Telekom
|3,99
|3,94
|1,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kelebek Mobilya,Borsa İstanbul
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:25