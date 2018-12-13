Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|1,95
|1,88
|3,72
| Tekfen Holding
|21,20
|20,46
|3,62
| Fenerbahçe Futbol
|6,66
|6,43
|3,58
| Koza Madencilik
|7,60
|7,38
|2,98
| Ford Otosan
|50,15
|48,80
|2,77
|Şekerbank
|1,14
|1,11
|2,70
|Garanti Bankası
|7,69
|7,49
|2,67
|TAV Havalimanları
|21,36
|20,86
|2,40
|Soda Sanayii
|7,60
|7,43
|2,29
|Şişe Cam
|5,39
|5,27
|2,28
|Koza Altın
|53,00
|51,85
|2,22
|Gersan Elektrik
|3,11
|3,05
|1,97
| Polisan Holding
|4,71
|4,62
|1,95
|Petkim
|5,00
|4,91
|1,83
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,69
|1,66
|1,81
| Galatasaray Sportif
|1,20
|1,18
|1,69
|Sabancı Holding
|7,37
|7,25
|1,66
|Koç Holding
|14,18
|13,95
|1,65
| Eczacıbaşı Yatırım
|7,08
|6,97
|1,58
|Net Holding
|1,94
|1,91
|1,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Futbol,Borsa İstanbul
13 Aralık 2018 Perşembe 13:25