Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,34 0,32 6,25 Vestel 6,81 6,55 3,97 İndeks Bilgisayar 7,58 7,36 2,99 Çemtaş 5,95 5,78 2,94 Gözde Girişim 3,59 3,49 2,87 Netaş Telekom. 7,61 7,43 2,42 Tüpraş 144,10 140,70 2,42 Park Elek.Madencilik 2,69 2,63 2,28 İttifak Holding 3,29 3,22 2,17 Bera Holding 1,95 1,91 2,09 Aksa 9,28 9,09 2,09 GSD Holding 0,98 0,96 2,08 Yataş 5,58 5,47 2,01 Albaraka Türk 2,06 2,02 1,98 Çelebi 58,15 57,25 1,57 Şişe Cam 6,55 6,45 1,55 ASELSAN 24,92 24,54 1,55 Parsan 10,65 10,49 1,53 Tat Gıda 4,03 3,97 1,51 Türk Hava Yolları 13,63 13,43 1,49

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)