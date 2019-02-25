Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,40
|0,34
|17,65
|Vestel
|8,68
|7,58
|14,51
|Doğan Holding
|1,18
|1,09
|8,26
|Netaş Telekom.
|8,41
|7,81
|7,68
|Tofaş Oto. Fab.
|20,88
|20,00
|4,40
|İndeks Bilgisayar
|8,30
|7,96
|4,27
|Polisan Holding
|6,89
|6,64
|3,77
|Alarko GMYO
|48,92
|47,24
|3,56
|Ford Otosan
|57,10
|55,15
|3,54
|Tat Gıda
|4,28
|4,14
|3,38
|Gözde Girişim
|3,67
|3,56
|3,09
|Aksa Enerji
|3,06
|2,97
|3,03
|Göltaş Çimento
|12,26
|11,90
|3,03
|Hektaş
|11,50
|11,19
|2,77
|İttifak Holding
|3,44
|3,35
|2,69
|Türk Traktör
|35,22
|34,30
|2,68
|Şişe Cam
|6,96
|6,78
|2,65
|Karsan Otomotiv
|1,55
|1,51
|2,65
|T. Halk Bankası
|7,38
|7,19
|2,64
|Sasa Polyester
|8,72
|8,50
|2,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA