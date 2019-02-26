Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 9,14 8,45 8,17 İhlas Holding 0,43 0,40 7,50 Kordsa Teknik Tekstil 10,79 10,44 3,35 Gentaş 2,03 1,97 3,05 Mavi Giyim 42,58 41,42 2,80 Galatasaray Sportif 1,55 1,51 2,65 İskenderun Demir Çelik 7,24 7,06 2,55 Çelebi 62,75 61,20 2,53 Tekfen Holding 25,68 25,10 2,31 Ereğli Demir Çelik 9,26 9,09 1,87 Anadolu Efes 21,08 20,74 1,64 Koza Madencilik 5,77 5,68 1,58 Fenerbahçe Futbol 7,12 7,01 1,57 Aselsan 25,46 25,10 1,43 Emlak Konut GMYO 1,51 1,49 1,34 Hektaş 11,42 11,27 1,33 Metro Holding 0,79 0,78 1,28 Kerevitaş Gıda 1,76 1,74 1,15 İpek Doğal Enerji 4,82 4,77 1,05 Anel Elektrik 1,99 1,97 1,02

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)