Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Tekfen Holding
|25,76
|24,92
|3,37
|Pegasus
|29,58
|28,66
|3,21
|TAV Havalimanları
|28,00
|27,14
|3,17
| Hürriyet Gzt.
|1,02
|0,99
|3,03
| Tümosan Motor ve Traktör
|4,89
|4,76
|2,73
|Türk Telekom
|5,44
|5,30
|2,64
|Vakıflar Bankası
|5,13
|5,00
|2,60
|MLP Sağlık
|13,65
|13,34
|2,32
|Petkim
|5,54
|5,42
|2,21
| Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|2,10
|1,90
|Doğan Holding
|1,13
|1,11
|1,80
|Soda Sanayii
|7,64
|7,51
|1,73
|Gözde Girişim
|3,61
|3,55
|1,69
|Turkcell
|14,35
|14,12
|1,63
| Tofaş Oto. Fab.
|21,52
|21,18
|1,61
|Mavi Giyim
|42,14
|41,48
|1,59
|Odaş Elektrik
|1,92
|1,89
|1,59
|Ülker Bisküvi
|19,61
|19,32
|1,50
|Enerjisa Enerji
|5,67
|5,59
|1,43
| İş Bankası (C)
|5,77
|5,69
|1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA