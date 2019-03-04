Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 5,10 4,73 7,82 Anadolu Efes 21,00 20,06 4,69 İhlas Holding 0,46 0,44 4,55 Şekerbank 1,24 1,19 4,20 Karsan Otomotiv 1,69 1,63 3,68 Göltaş Çimento 12,23 11,84 3,29 Albaraka Türk 1,95 1,89 3,17 Hektaş 11,42 11,13 2,61 Çemaş Döküm 0,80 0,78 2,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,13 2,08 2,40 Sasa Polyester 8,76 8,57 2,22 İhlas Gayrimenkul 0,95 0,93 2,15 Bera Holding 1,93 1,89 2,12 ASELSAN 24,34 23,84 2,10 Hürriyet Gzt. 1,02 1,00 2,00 Vakıflar Bankası 5,13 5,03 1,99 Emlak Konut GMYO 1,54 1,51 1,99 İttifak Holding 3,78 3,71 1,89 Mavi Giyim 41,76 41,02 1,80 Doğan Holding 1,15 1,13 1,77

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)