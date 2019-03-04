Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Afyon Çimento
|5,10
|4,73
|7,82
|Anadolu Efes
|21,00
|20,06
|4,69
|İhlas Holding
|0,46
|0,44
|4,55
|Şekerbank
|1,24
|1,19
|4,20
|Karsan Otomotiv
|1,69
|1,63
|3,68
|Göltaş Çimento
|12,23
|11,84
|3,29
|Albaraka Türk
|1,95
|1,89
|3,17
|Hektaş
|11,42
|11,13
|2,61
|Çemaş Döküm
|0,80
|0,78
|2,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|2,08
|2,40
|Sasa Polyester
|8,76
|8,57
|2,22
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|0,93
|2,15
|Bera Holding
|1,93
|1,89
|2,12
|ASELSAN
|24,34
|23,84
|2,10
|Hürriyet Gzt.
|1,02
|1,00
|2,00
|Vakıflar Bankası
|5,13
|5,03
|1,99
|Emlak Konut GMYO
|1,54
|1,51
|1,99
|İttifak Holding
|3,78
|3,71
|1,89
|Mavi Giyim
|41,76
|41,02
|1,80
|Doğan Holding
|1,15
|1,13
|1,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Afyon Çimento, İhlas, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA