Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,52 0,46 13,04 Ege Endüstri 459,10 436,30 5,23 Doğan Holding 1,23 1,17 5,13 Aksa Enerji 3,13 3,03 3,30 MLP Sağlık 14,34 13,94 2,87 Pegasus 28,84 28,04 2,85 İş Bankası (C) 6,08 5,92 2,70 Akbank 6,98 6,80 2,65 Zorlu Enerji 1,57 1,53 2,61 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,17 3,09 2,59 T.S.K.B. 0,88 0,86 2,33 Migros Ticaret 15,97 15,63 2,18 Türk Hava Yolları 14,21 13,91 2,16 İhlas Gayrimenkul 0,96 0,94 2,13 Aksa 9,50 9,31 2,04 Hürriyet Gzt. 1,04 1,02 1,96 Mavi Giyim 42,82 42,00 1,95 Garanti Bankası 9,19 9,03 1,77 Karsan Otomotiv 1,77 1,74 1,72 Çelebi 66,85 65,75 1,67

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)