Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 10,92 10,27 6,33 Migros Ticaret 16,57 15,83 4,67 Metro Holding 0,78 0,75 4,00 Anel Elektrik 1,92 1,85 3,78 Ereğli Demir Çelik 9,12 8,86 2,93 İş Bankası (C) 6,04 5,89 2,55 Gözde Girişim 3,70 3,61 2,49 İndeks Bilgisayar 8,25 8,06 2,36 Deva Holding 3,91 3,82 2,36 Çelebi 67,10 65,60 2,29 T.S.K.B. 0,91 0,89 2,25 Anadolu Efes 20,56 20,12 2,19 Aksa 9,53 9,35 1,93 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 2,12 1,89 Ford Otosan 54,60 53,60 1,87 Ülker Bisküvi 19,56 19,23 1,72 Türk Traktör 34,98 34,42 1,63 Şok Marketler 10,56 10,40 1,54 Akbank 6,92 6,82 1,47 Galatasaray Sportif 1,40 1,38 1,45

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)