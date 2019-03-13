Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|8,04
|7,22
|11,36
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,37
|7,81
|7,17
|İhlas Holding
|0,39
|0,37
|5,41
|Eczacıbaşı İlaç
|3,10
|2,98
|4,03
|Kerevitaş Gıda
|1,74
|1,69
|2,96
|Garanti Bankası
|9,04
|8,82
|2,49
|Vestel
|11,56
|11,31
|2,21
|Gentaş
|2,00
|1,96
|2,04
|Anadolu Cam
|3,12
|3,06
|1,96
|Bera Holding
|1,92
|1,89
|1,59
|İndeks Bilgisayar
|7,92
|7,80
|1,54
|Anadolu Efes
|20,08
|19,80
|1,41
|Tat Gıda
|4,44
|4,38
|1,37
|Karsan Otomotiv
|1,48
|1,46
|1,37
|Aksa
|9,01
|8,89
|1,35
|Çelebi
|64,35
|63,50
|1,34
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,59
|1,57
|1,27
|Akbank
|6,54
|6,46
|1,24
|Deva Holding
|4,10
|4,05
|1,23
|Odaş Elektrik
|1,68
|1,66
|1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Netaş, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA