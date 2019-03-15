Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Kardemir (D)
|2,51
|2,39
|5,02
| Alarko Holding
|2,89
|2,78
|3,96
|Çemaş Döküm
|0,80
|0,77
|3,90
| Aksa Enerji
|2,93
|2,83
|3,53
|Metro Holding
|0,94
|0,91
|3,30
|Ülker Bisküvi
|19,39
|18,80
|3,14
|Emlak Konut GMYO
|1,70
|1,65
|3,03
| Karsan Otomotiv
|1,56
|1,52
|2,63
|Vestel
|12,25
|11,96
|2,42
|Pegasus
|29,90
|29,22
|2,33
|Türk Telekom
|5,33
|5,21
|2,30
| ICBC Turkey Bank
|4,05
|3,97
|2,02
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,11
|3,05
|1,97
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,60
|1,57
|1,91
|Vakıflar Bankası
|5,39
|5,29
|1,89
| İş Bankası (C)
|6,20
|6,09
|1,81
| İskenderun Demir Çelik
|7,43
|7,30
|1,78
|Çemtaş
|5,94
|5,84
|1,71
|Good-Year
|3,59
|3,53
|1,70
| Ege Endüstri
|482,50
|474,70
|1,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA