Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|14,50
|13,69
|5,92
|Odaş Elektrik
|1,59
|1,52
|4,61
|TAV Havalimanları
|24,68
|23,74
|3,96
|Ereğli Demir Çelik
|9,12
|8,80
|3,64
| Tofaş Oto. Fab.
|18,62
|17,98
|3,56
|Çemaş Döküm
|0,77
|0,75
|2,67
| Koza Altın
|43,84
|42,90
|2,19
|Tüpraş
|151,40
|148,20
|2,16
|Şok Marketler
|9,07
|8,89
|2,02
| Ford Otosan
|50,55
|49,56
|2,00
|Petkim
|4,68
|4,62
|1,30
| İskenderun Demir Çelik
|7,25
|7,16
|1,26
|Arçelik
|18,81
|18,58
|1,24
| Bim Mağazalar
|81,80
|80,80
|1,24
|Türk Hava Yolları
|13,65
|13,49
|1,19
|Pegasus
|28,00
|27,70
|1,08
| Albaraka Türk
|1,87
|1,85
|1,08
|İttifak Holding
|3,89
|3,85
|1,04
|Doğan Holding
|1,19
|1,18
|0,85
|Soda Sanayii
|7,86
|7,80
|0,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Demir Çelik, Vestel, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA