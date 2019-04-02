Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,27
|1,19
|6,72
|Odaş Elektrik
|1,61
|1,53
|5,23
|Arçelik
|18,03
|17,36
|3,86
| Karsan Otomotiv
|1,54
|1,49
|3,36
|GSD Holding
|0,94
|0,91
|3,30
| Fenerbahçe Futbol
|7,38
|7,15
|3,22
| İndeks Bilgisayar
|7,59
|7,38
|2,85
| Yapı ve Kredi Bank.
|2,17
|2,11
|2,84
|Pegasus
|29,04
|28,24
|2,83
|Koç Holding
|16,50
|16,05
|2,80
| İhlas Holding
|0,37
|0,36
|2,78
|İttifak Holding
|4,10
|4,00
|2,50
|Gersan Elektrik
|2,08
|2,03
|2,46
|MLP Sağlık
|13,35
|13,03
|2,46
|Özderici GMYO
|0,84
|0,82
|2,44
|Zorlu Enerji
|1,28
|1,25
|2,40
| Bim Mağazalar
|78,40
|76,65
|2,28
| Kordsa Teknik Tekstil
|10,83
|10,60
|2,17
| Polisan Holding
|3,25
|3,19
|1,88
|TAV Havalimanları
|25,16
|24,70
|1,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA