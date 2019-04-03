Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|70,00
|67,00
|4,48
|Tekfen Holding
|22,08
|21,14
|4,45
|Şok Marketler
|9,87
|9,45
|4,44
|Pegasus
|29,74
|28,50
|4,35
|Karsan Otomotiv
|1,60
|1,56
|2,56
|Ereğli Demir Çelik
|9,08
|8,86
|2,48
|Vestel
|13,96
|13,69
|1,97
|Gersan Elektrik
|2,08
|2,04
|1,96
|Garanti Bankası
|8,13
|7,98
|1,88
|Türk Hava Yolları
|13,20
|12,97
|1,77
|İndeks Bilgisayar
|7,69
|7,56
|1,72
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,24
|1,22
|1,64
|Aksa
|9,56
|9,41
|1,59
|Turkcell
|12,18
|11,99
|1,58
|Ülker Bisküvi
|18,18
|17,90
|1,56
|Koç Holding
|16,60
|16,36
|1,47
|Enerjisa Enerji
|4,93
|4,86
|1,44
|Yataş
|5,07
|5,00
|1,40
|Çemaş Döküm
|0,74
|0,73
|1,37
|Emlak Konut GMYO
|1,50
|1,48
|1,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kelebek Mobilya, Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Çelebi, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA