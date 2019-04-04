Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Hava Yolları 13,93 13,40 3,96 Enerjisa Enerji 5,16 4,97 3,82 İhlas Holding 0,37 0,36 2,78 Koza Altın 41,74 40,88 2,10 İndeks Bilgisayar 7,85 7,69 2,08 Turkcell 12,40 12,15 2,06 Ereğli Demir Çelik 9,28 9,10 1,98 Tofaş Oto. Fab. 17,89 17,55 1,94 Zorlu Enerji 1,30 1,28 1,56 Bim Mağazalar 80,40 79,20 1,52 Çemaş Döküm 0,75 0,74 1,35 Hürriyet Gzt. 0,83 0,82 1,22 Özderici GMYO 0,83 0,82 1,22 Metro Holding 0,83 0,82 1,22 Akbank 6,10 6,03 1,16 Net Holding 1,77 1,75 1,14 Trabzonspor Sportif 0,91 0,90 1,11 Garanti Bankası 8,30 8,21 1,10 Petkim 4,64 4,59 1,09 GSD Holding 0,93 0,92 1,09

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)