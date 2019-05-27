Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|11,42
|10,70
|6,73
|Tekfen Holding
|23,76
|22,88
|3,85
|Emlak Konut GMYO
|1,11
|1,08
|2,78
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,37
|2,70
|Good-Year
|2,52
|2,46
|2,45
|GSD Holding
|0,84
|0,82
|2,44
|Netaş Telekom.
|5,81
|5,68
|2,29
|Metro Holding
|0,94
|0,92
|2,17
|Gübre Fabrik.
|2,38
|2,33
|2,15
|Tofaş Oto. Fab.
|15,95
|15,63
|2,05
|Verusa Holding
|18,09
|17,76
|1,86
|Enka İnşaat
|5,18
|5,10
|1,57
|Hürriyet Gzt.
|0,66
|0,65
|1,54
|Şok Marketler
|8,01
|7,89
|1,52
|T.S.K.B.
|0,68
|0,67
|1,49
|Alarko GMYO
|40,30
|39,78
|1,31
|Afyon Çimento
|3,49
|3,45
|1,16
|Gersan Elektrik
|1,76
|1,74
|1,15
|Şekerbank
|0,88
|0,87
|1,15
|Migros Ticaret
|11,76
|11,63
|1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA