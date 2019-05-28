Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Holding
|0,43
|0,41
|4,88
| Tekfen Holding
|24,72
|23,60
|4,75
|Koç Holding
|15,66
|15,06
|3,98
|Zorlu Enerji
|1,11
|1,07
|3,74
| Karsan Otomotiv
|1,11
|1,07
|3,74
|Sabancı Holding
|7,31
|7,06
|3,54
|Türk Traktör
|26,62
|25,74
|3,42
|İpek Doğal Enerji
|4,62
|4,47
|3,36
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,97
|0,94
|3,19
|Akbank
|5,83
|5,65
|3,19
|Türk Telekom
|4,28
|4,15
|3,13
| Tofaş Oto. Fab.
|16,23
|15,74
|3,11
| Hürriyet Gzt.
|0,67
|0,65
|3,08
|Tüpraş
|120,20
|117,10
|2,65
|Pegasus
|31,10
|30,30
|2,64
| Koza Altın
|46,38
|45,20
|2,61
|Arçelik
|16,54
|16,13
|2,54
| Ford Otosan
|53,10
|51,80
|2,51
| İskenderun Demir Çelik
|6,14
|5,99
|2,50
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,83
|2,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
İhlas Holding
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Kaynak: AA