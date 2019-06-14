14.06.2019 13:38
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Önceki kapanış Değişim ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Önceki kapanış Değişim
Sasa Polyester6,646,315,23
Pegasus37,6036,602,73
Polisan Holding2,762,702,22
Vestel9,829,622,08
Tekfen Holding26,1425,622,03
Hektaş12,7712,522,00
MLP Sağlık11,8711,651,89
Parsan13,4413,201,82
Türk Traktör28,2827,821,65
Karsan Otomotiv1,231,211,65
Çemaş Döküm0,700,691,45
Hürriyet Gzt.0,730,721,39
Bim Mağazalar78,5077,501,29
Netaş Telekom.6,376,291,27
Good-Year2,562,531,19
Şok Marketler8,838,731,15
TAV Havalimanları25,9025,621,09
Koza Madencilik7,807,721,04
İş GMYO0,980,971,03
İş Bankası (C)5,024,971,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Polisan, Pegasus, Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Ekonomi

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