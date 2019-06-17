Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 (Günlük) 17.06.2019 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 10,92 10,16 7,48 Park Elek.Madencilik 2,31 2,18 5,96 Çemtaş 5,37 5,15 4,27 MLP Sağlık 12,20 11,82 3,21 Garanti Bankası 8,10 7,86 3,05 Petkim 5,12 4,97 3,02 Polisan Holding 2,85 2,77 2,89 Verusa Holding 19,09 18,56 2,86 Parsan 14,05 13,70 2,55 Vakıflar Bankası 3,67 3,58 2,51 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,82 2,44 Türk Telekom 4,71 4,60 2,39 Türk Hava Yolları 12,97 12,68 2,29 Şok Marketler 9,03 8,83 2,27 Galatasaray Sportif 1,37 1,34 2,24 Metro Holding 0,99 0,97 2,06 Net Holding 1,63 1,60 1,87 Akbank 6,17 6,06 1,82 Zorlu Enerji 1,16 1,14 1,75 Pegasus 38,68 38,02 1,74

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)