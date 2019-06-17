17.06.2019 13:29
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 (Günlük) 17.06.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 (Günlük) 17.06.2019Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Vestel10,9210,167,48
Park Elek.Madencilik2,312,185,96
Çemtaş5,375,154,27
MLP Sağlık12,2011,823,21
Garanti Bankası8,107,863,05
Petkim5,124,973,02
Polisan Holding2,852,772,89
Verusa Holding19,0918,562,86
Parsan14,0513,702,55
Vakıflar Bankası3,673,582,51
İhlas Gayrimenkul0,840,822,44
Türk Telekom4,714,602,39
Türk Hava Yolları12,9712,682,29
Şok Marketler9,038,832,27
Galatasaray Sportif1,371,342,24
Metro Holding0,990,972,06
Net Holding1,631,601,87
Akbank6,176,061,82
Zorlu Enerji1,161,141,75
Pegasus38,6838,021,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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