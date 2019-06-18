18.06.2019 13:30
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Vestel12,3111,0811,10
Parsan15,7714,2810,43
Yataş4,494,323,94
Şok Marketler9,409,053,87
Pegasus40,9839,543,64
İpek Doğal Enerji5,435,243,63
İş Bankası (C)5,445,253,62
ICBC Turkey Bank3,243,143,18
Arçelik18,2217,712,88
Koç Holding17,1316,662,82
Polisan Holding2,952,872,79
Albaraka Türk1,151,122,68
Zorlu Enerji1,191,162,59
Sabancı Holding8,197,992,50
GSD Holding0,820,802,50
Kardemir (D)2,292,242,23
Trabzonspor Sportif0,920,902,22
MLP Sağlık12,2011,942,18
Odaş Elektrik1,411,382,17
Ford Otosan59,0557,802,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Yataş, Vestel, Borsa İstanbul, Ekonomi

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