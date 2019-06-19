19.06.2019 13:22
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İndeks Bilgisayar7,186,657,97
İpek Doğal Enerji5,685,473,84
Ford Otosan60,9059,103,05
Odaş Elektrik1,451,412,84
Çelebi101,8099,002,83
Parsan15,4515,151,98
Sabancı Holding8,348,211,58
Özderici GMYO0,710,701,43
Coca Cola İçecek28,3027,921,36
Yapı ve Kredi Bank.2,262,231,35
ICBC Turkey Bank3,243,201,25
Akbank6,486,401,25
GSD Holding0,830,821,22
İhlas Gayrimenkul0,840,831,20
MLP Sağlık12,3612,221,15
Pegasus41,1640,701,13
Doğtaş Kelebek Mobilya1,011,001,00
Göltaş Çimento10,3210,240,78
Şişe Cam5,205,160,78
Good-Year2,632,610,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Bilgisayar, İndeks, Borsa İstanbul, Ekonomi

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