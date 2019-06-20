20.06.2019 13:23
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Vakıflar Bankası4,013,824,97
Tümosan Motor ve Traktör3,923,773,98
Akbank6,846,583,95
Gersan Elektrik1,881,813,87
Koza Altın51,1549,343,67
Türk Traktör30,6029,523,66
Garanti Bankası8,838,533,52
Kardemir (D)2,392,313,46
Koza Madencilik7,607,373,12
Arçelik19,3118,733,10
Yapı ve Kredi Bank.2,352,283,07
Halkbank5,455,293,02
Doğtaş Kelebek Mobilya1,031,003,00
İş Bankası (C)5,685,522,90
Gübre Fabrik.2,572,502,80
Tofaş Oto. Fab.19,1518,652,68
Netaş Telekom.6,906,732,53
Göltaş Çimento10,6010,342,51
GSD Holding0,840,822,44
Afyon Çimento3,863,772,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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