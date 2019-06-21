21.06.2019 13:25
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester6,566,205,81
İttifak Holding7,176,874,37
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,360,352,86
İpek Doğal Enerji5,635,512,18
Trabzonspor Sportif0,980,962,08
Çelebi104,60102,601,95
Tekfen Holding26,4225,961,77
Trakya Cam2,902,851,75
Ford Otosan60,0559,051,69
Koza Altın51,0050,201,59
Soda Sanayii6,836,731,49
Çemaş Döküm0,700,691,45
Beşiktaş Futbol Yat.1,431,411,42
İndeks Bilgisayar6,926,831,32
Alarko Holding3,253,211,25
İş GMYO1,000,991,01
Aselsan18,1417,961,00
Doğan Holding1,121,110,90
Aksa Enerji2,362,340,85
Zorlu Enerji1,191,180,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Sasa Polyester , Borsa İstanbul , Ekonomi

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