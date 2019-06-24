24.06.2019 13:29
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Bankası (C)5,855,624,09
Garanti Bankası8,898,553,98
Vakıflar Bankası4,023,873,88
Koza Altın52,4550,653,55
Anadolu Efes19,4418,783,51
Mavi Giyim38,0236,763,43
Göltaş Çimento10,6210,332,81
T.S.K.B.0,740,722,78
Gübre Fabrik.2,622,552,75
Yapı ve Kredi Bank.2,392,332,58
Kerevitaş Gıda1,621,582,53
Yataş4,494,382,51
Koza Madencilik7,457,272,48
GSD Holding0,830,812,47
Halkbank5,435,302,45
İhlas Holding0,430,422,38
Parsan14,8214,492,28
Coca Cola İçecek28,4227,822,16
Çemtaş5,245,132,14
Trakya Cam2,952,892,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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