25.06.2019 13:29
Haberler » Ekonomi » Haber

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul 'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Şok Marketler9,499,054,86
Ford Otosan62,2060,153,41
Park Elek.Madencilik2,422,362,54
Kerevitaş Gıda1,651,612,48
İhlas Holding0,420,412,44
Tofaş Oto. Fab.19,2318,802,29
İndeks Bilgisayar7,006,852,19
Coca Cola İçecek29,5628,942,14
Halkbank5,515,402,04
İttifak Holding7,557,402,03
Gentaş1,521,492,01
İş GMYO1,021,002,00
TAV Havalimanları25,7825,301,90
Parsan14,6014,361,67
Trakya Cam3,053,001,67
İş Bankası (C)5,925,831,54
Göltaş Çimento10,6910,551,33
Alarko Holding3,233,191,25
Pegasus38,8438,361,25
Fenerbahçe Futbol7,327,231,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Fenerbahçe , Ford Otosan , Borsa İstanbul , Ekonomi

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
15:36 BES fonu istatistikleri
15:36 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
15:36 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
15:35 En fazla kazandıran BES fonları
15:35 En fazla kaybettiren BES fonları
15:34 Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
15:34 Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları