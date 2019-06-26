26.06.2019 13:21
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gersan Elektrik1,951,855,41
Vestel11,7711,403,25
Halkbank5,785,613,03
Polisan Holding2,302,242,68
Pegasus40,9239,862,66
Gentaş1,581,542,60
TAV Havalimanları26,1825,522,59
Gözde Girişim2,792,732,20
Enka İnşaat5,465,352,06
Petkim4,003,922,04
Trabzonspor Sportif1,021,002,00
İpek Doğal Enerji5,795,681,94
Kardemir (D)2,222,181,91
ICBC Turkey Bank3,363,301,82
Karsan Otomotiv1,251,231,63
İttifak Holding7,727,601,58
Migros Ticaret13,6513,441,56
Soda Sanayii6,536,431,56
Alarko Holding3,323,271,53
Yataş4,704,631,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Vestel , Borsa İstanbul , Ekonomi

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