27.06.2019 13:22
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul 'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Vestel12,7311,708,80
ICBC Turkey Bank3,563,288,54
Pegasus41,4639,963,75
Şekerbank0,980,953,16
Trabzonspor Sportif1,041,012,97
Hektaş12,8112,462,81
TAV Havalimanları26,6826,002,62
İhlas Gayrimenkul0,840,822,44
Şişe Cam5,225,102,35
Coca Cola İçecek30,7630,102,19
Anadolu Efes20,1219,692,18
Fenerbahçe Futbol7,467,321,91
Türk Traktör31,0230,501,70
Mavi Giyim39,2038,561,66
Şok Marketler9,489,331,61
Ereğli Demir Çelik7,807,681,56
Petkim4,043,981,51
ASELSAN18,0017,741,47
Odaş Elektrik1,401,381,45
Otokar113,70112,101,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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